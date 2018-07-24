В эти дни в Беларуси пишут историю мирового вертолетного спорта. Сегодня под Минском стартовало планетарное авиапервенство. Участвуют почти четыре десятка экипажей из разных стран. Это лучшие авиаторы - абсолютные чемпионы мира и Европы, легенды авиационного спорта. И несколько часов назад белорусы взяли первое золото чемпионата. Наш тандем оказался самым точным и самым быстрым из 11 экипажей в развозке грузов. В этих же соревнованиях мы взяли еще и бронзу. Поздравляем! Так держать! Масштабные воздушные баталии разворачиваются в небе на Боровой. И, по сути, это кульминация полувековой истории аэродрома. Новую авиастраницу начнут писать уже в Липках. Здесь не так давно завершилась реконструкция, и некогда военный аэродром превратился в одну из самых современных авиационных площадок в Европе. Именно в Липках провели торжественную церемонию открытия первенства, чтобы спортсмены со всего мира смогли увидеть воочию, какое внимание уделяется в стране развитию авиации. Подробности первого дня чемпионата у Вероники Буты.

"Это было отличное время", - вспоминает трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина свое прошлое, глядя вот на это фото.

Морги (именно под этим именем он знаком фанатам) начал новую спортивную страницу своей жизни очень резво: нынешний чемпионат мира для него уже второй как для участника и первый как для тренера молодой австрийской сборной.

Амбициозных задач на нынешний чемпионат Томас не ставит, он трезво оценивает свои шансы на победу, ведь на первых тренировках он уже увидел, на что способны соперники. Хотя и не сомневается, его успехи на Олимпиадах, пускай в другом виде спорта, обязательно еще себя проявят - страсть к победам у него в крови.

Это главное правило всех начинающих спортсменов, уверен капитан польской сборной. Его команде добираться к нам было гораздо ближе - всего три часа лету. Много времени не занял и контроль на границе, делится первым впечатлением о стране Марчин. Бесплатные визы для участников, заранее оформленные документы - организаторы сделали всё, чтобы у спортсменов не было проблем ни с пограничниками, ни с таможней. Но самое главное - это то внимание, которое уделяется развитию вертолетного спорта, это пилот уже скажет после знакомства с обновленным аэродромом в Липках.

А сравнить у него есть с чем. Шамборски - не просто опытный вертолетчик, но еще и организатор предыдущего чемпионата мира в Польше, вице-президент вертолетной комиссии Международной авиационной федерации, а в прошлом году вместе с россиянином Максимом Сотниковым (к слову, одним из фаворитов гонки) вернулся из кругосветного путешествия на вертолете.

О каждом, кто на протяжении всей недели будет сражаться в воздушных баталиях на Боровой, есть что рассказать. Абсолютные чемпионы мира и Европы, легенды авиационного спорта. Почти четыре десятка экипажей из 8 стран. Под Минском в эти дни пишут историю не только белорусского вертолетного спорта, но и мирового.

Наши спортсмены - среди фаворитов. На предыдущем чемпионате три года назад в Польше они завоевали серебро. В этом планируют долететь до золота. Кстати, выступят белорусские авиаторы (а это семь экипажей) в национальной форме, созданной специально к чемпионату мира. Бренд итальянский.

В отличие от мореходов, которые считают, что дамы на корабле удачи не принесут, воздухоплаватели в эту примету не верят: женщина-пилот - дело обычное. Впервые на мировом первенстве выберут победителей среди женских команд.

Чемпионат мира по вертолетному спорту проходит раз в три года. За право его проведения, кроме нас, боролись Чехия, Эквадор, США и Болгария. И все же выбор международных экспертов пал на Беларусь.

Летным традициям нашей страны почти век. Воспитанники белорусских аэроклубов проявили себя и в годы войны, и в мирное время - с этих слов начнет свое приветствие Глава государства. Обращаясь к участникам и гостям чемпионата, здесь, на обновленном аэродроме в Липках, Александр Лукашенко напомнит о достижениях наших земляков - покорителей неба (к слову, некоторые из них среди гостей праздника) и пожелает участникам планетарного первенства отличного старта.



А дальше - чудеса воздушной акробатики. Фигуры высшего пилотажа в исполнении лучших пилотов планеты привели публику в восторг. В наше прагматичное время всё еще есть место романтике. Сегодня эта романтика в небе.

Воронка на носу, горка с пикированием, управление без помощи рук и ног, форсированные виражи. За штурвалом легендарного Ми-2 преданные поклонники авиации - телеведущий Леонид Якубович и мастер спорта СССР по вертолетному спорту Гарри Георков.

Теорию российский шоумен с белорусскими корнями прекрасно совмещает с практикой уже более 20 лет. Души не чает в Ми-2, но вчера не отказал в себе и в полете на легендарном Як-52. Якубович в разговоре с журналистами не перестает восхищаться тем, что преданные небу белорусы сумели сохранить общую историю.

Музей на Боровой после чемпионата последует за аэроклубом и начнет готовиться к переезду в Липки. И через 2 года будет снова полностью открыт для всех влюбленных в небо.

Липки - некогда военный аэродром, его разделяют от минской кольцевой всего полтора километра. В прошлом году здесь завершили реконструкцию. Площадка не только заменит Боровую, но и возьмет на себя часть функций закрытого аэропорта Минск-1.

На обновленный аэродром потрачено 10 млн долларов. Инвестор из Беларуси - не только один из участников чемпионата, но и крупный застройщик. Поэтому на Боровой вместо авиационной площадки возведут жилые дома, детские сады и поликлинику. И, немного забегая вперед, скажем, под Минском появится и еще один аэродром.

А пока вся эта неделя пройдет не просто со спортивным адреналином, но еще и с ноткой ностальгии. Воздушные баталии продолжит авиапраздник #ПРОНЕБО - это крупнейший летний опен-эйр, где соревнования совмещены с семейным отдыхом на природе. После чего полеты на Боровой остановят.