Спорт
23 Апреля 2018 19:19
Победой Евгения Королька завершилась веломногодневка "Тур Мерсина"Победой в спринтерском финише четвертого этапа Евгения Королька завершилась веломногодневка “Тур Мерсина”, которая проходила по дорогам Турции. Еще один представитель велоклуба "Минск" Эдуард Ворганов выиграл общий зачет и горную майку.
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