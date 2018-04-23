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Победой Евгения Королька завершилась веломногодневка "Тур Мерсина"
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23 Апреля 2018 19:19

Победой Евгения Королька завершилась веломногодневка "Тур Мерсина"

Победой в спринтерском финише четвертого этапа Евгения Королька завершилась веломногодневка “Тур Мерсина”, которая проходила по дорогам Турции. Еще один представитель велоклуба "Минск" Эдуард Ворганов выиграл общий зачет и горную майку.  

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