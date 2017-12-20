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Победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли возвращается в большой теннис
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20 Декабря 2017 15:19

Победительница Уимблдона-2013 Марион Бартоли возвращается в большой теннис

Об этом знаменитая француженка рассказала в "Инстаграме". Четыре года назад после победы на Уимблдоне Бартоли из-за серьезной болезни в возрасте 29 лет была вынуждена завершить свою карьеру. Оправившись от вируса, теннисистка прошлой осенью пробежала Нью-Йоркский марафон. Теперь же француженка планирует выступить на турнире в Майами, который пройдет в 20-х числах марта.
  

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