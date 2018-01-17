Победа и путевка в третий круг

18 Января 2018 07:00

Александра Саснович на открытом чемпионате Австралии продолжает подниматься по турнирной сетке. Час назад на корте в Мельбурне белоруска очень уверенно обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони. В первом сете 6:3, во втором разгромные 6:1. В следующем раунде Саснович - 56-й номер рейтинга - сыграет против восьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсии. Общий призовой фонд турнира - почти 43 миллиона долларов.