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Победа и путевка в третий круг
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18 Января 2018 07:00

Победа и путевка в третий круг

Александра Саснович на открытом чемпионате Австралии продолжает подниматься по турнирной сетке. Час назад на корте в Мельбурне белоруска очень уверенно обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони. В первом сете 6:3, во втором разгромные 6:1. В следующем раунде Саснович - 56-й номер рейтинга - сыграет против восьмой ракетки мира француженки Каролин Гарсии. Общий призовой фонд турнира - почти 43 миллиона долларов.
  

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