По приглашению Владимира Путина закрытие мундиаля посетил и белорусский Президент

16 Июля 2018

За финальным матчем в "Лужниках" наблюдали многие политики - руководители стран и главы правительств десятка государств.

Площадка мундиаля стала отличным местом для встречи мировых лидеров. Спортивный праздник сближает. После финального матча была возможность для неформального общения.
Александр Лукашенко

Вот в такой теплой и дружеской обстановке Александр Лукашенко смог поговорить с коллегами - с президентами России, Франции, Хорватии, Молдовы. На площадке чемпионата мира можно было обсудить не только футбольные перипетии, но и многие другие вопросы.

Теги:

#Чемпионат мира по футболу 2018

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