"Пескара" пробилась в элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу

14 Октября 2017 13:40

В матче заключительного тура основного раунда итальянцы одержали победу над московским "Динамо" 5:3 и финишировали третьими в группе 1. А за первую строчку поборются хозяева - клуб "Столица" и казахстанский "Кайрат". Встреча во Дворце спорта "Уручье" начнется в 13:20, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".