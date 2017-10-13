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"Пескара" пробилась в элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу
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14 Октября 2017 13:40

"Пескара" пробилась в элитный раунд Кубка УЕФА по мини-футболу

В матче заключительного тура основного раунда итальянцы одержали победу над московским "Динамо" 5:3 и финишировали третьими в группе 1. А за первую строчку поборются хозяева - клуб "Столица" и казахстанский "Кайрат". Встреча во Дворце спорта "Уручье" начнется в 13:20, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".  

  

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