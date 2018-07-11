Первый тайм матча Англия - Хорватия подходит к концу. Счет - 1:0

Внимание спортивных болельщиков со всего мира приковано к России. Кто станет соперником Франции в финале чемпионата мира по футболу? Этот вопрос разрешит матч, который прямо сейчас идет на стадионе "Лужники" в Москве. "Англия-Хорватия". Подходит к завершению первый тайм. Счет 1:0 в пользу англичан. Напомним, обзоры всех встреч чемпионата мира смотрите на ютуб-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в соцсетях. Футбольные телетрансляции на каналах главного медиахолдинга уже посмотрели более 2 миллионов 60 тысяч человек. Онлайн-просмотров на официальном сайте Белтелерадиокомпании tvr.by 4,5 миллиона. Главная интрига чемпионата разрешится 15-го июля. Финал увидят телезрители "Беларусь 5". Начало трансляции 17:45.