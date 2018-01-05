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Первый матч в Единой лиге ВТБ в 2018 году
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7 Января 2018 12:07

Первый матч в Единой лиге ВТБ в 2018 году

"Цмокі-Мінск" сегодня принимают "Зенит" из Санкт-Петербурга. "Драконы" после 9 туров идут седьмыми в турнирной таблице, за оппонентом - 4-я строчка. В 14:45 прямая трансляция противостояния на "Беларусь 5".
  

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