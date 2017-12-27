Первый Кубок Белорусской федерации биатлона завтра стартует в Новополоцке

27 Декабря 2017 07:14

Лучшие молодые биатлонисты со всей страны примут участие в первом Кубке Белорусской федерации биатлона. Также в турнире заявлена команда Новополоцкого училища олимпийского резерва. Первенство пройдет в четыре этапа, первый стартует уже завтра. Второй и третий - в январе. А заключительный примут "Раубичи". Спортсмены старшей возрастной группы в личных гонках будут бороться за право выступить на чемпионате мира по биатлону.