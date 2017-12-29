Первый этап Кубка Белорусской федерации биатлона завершился

29 Декабря 2017 21:36

В Новополоцке в заключительный день стали известны победители в 4 эстафетных гонках - это команды Минской, Гродненской и Витебской областей. Напомним, организаторы постарались сделать Кубок Федерации наподобие крупнейших международных стартов - этапов Кубка мира. Это и аккредитация юных спортсменов, зрительские трибуны, а сразу после финиша цветочная церемония и пресс-конференция с участием победителей и призеров.

Вечером во Дворце культуры "Нафтан" состоялась торжественная церемония закрытия соревнований и награждение всех победителей. Всего на первом этапе Кубка Федерации за пьедестал сражались 150 биатлонистов.

В январе здесь же, на базе новополоцкого училища олимпийского резерва, состоятся еще два этапа. Заключительный, 4-й, примет в феврале спорткомплекс "Раубичи".