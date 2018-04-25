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Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. Сегодня на "Беларусь 5"
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26 Апреля 2018 08:06

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. Сегодня на "Беларусь 5"

"Арсенал" - "Атлетико", "Марсель" - "Зальцбург". Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут сегодня. "Канониры" в текущем сезоне начинали турнир с группового этапа. Мадридский “Атлетико” же стартовал сразу с 1/16 финала. Между собой клубы пересекались лишь единожды - 9 лет назад был сильнее "Арсенал". Начало игры в 10 вечера. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Параллельно "Беларусь 2" покажет поединок “Марселя” и “Зальцбурга”. В последней очной встрече команд была зафиксирована безголевая ничья.  

  

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