Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы. Сегодня на "Беларусь 5"

26 Апреля 2018 08:06

"Арсенал" - "Атлетико", "Марсель" - "Зальцбург". Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут сегодня. "Канониры" в текущем сезоне начинали турнир с группового этапа. Мадридский “Атлетико” же стартовал сразу с 1/16 финала. Между собой клубы пересекались лишь единожды - 9 лет назад был сильнее "Арсенал". Начало игры в 10 вечера. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Параллельно "Беларусь 2" покажет поединок “Марселя” и “Зальцбурга”. В последней очной встрече команд была зафиксирована безголевая ничья.