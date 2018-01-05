Первую неделю нового года с лучшим результатом в карьере завершает Александра Саснович

7 Января 2018 21:06

Уже завтра теннисистка станет первой ракеткой Беларуси и обоснуется на 53-й позиции в рейтинге ВТА. Прогресс в более чем 30 строк стал возможным благодаря выходу в финал турнира категории Премьер в Брисбене: за 9 дней Саснович провела 8 матчей, выбиралась из квалификации, провела несколько тяжелейших трехсетовых поединков. В основной сетке были повержены теннисистки из топ-40: Младенович (11-я), Контавейт (34-я) и француженка Ализе Корне (38-я). В финале на 6-ю ракетку мира Свитолину из Украины у Александры уже объективно не хватило сил, к тому же приходилось играть с травмой ноги. В теннисном сообществе высоко оценили достижения белоруски, а сама Саша в эксклюзивном интервью для "Главного эфира" отметила, что чувствовала поддержку из Беларуси и оценила свой потенциал для роста.

На следующей неделе стартует первый из четырех турниров Большого шлема - “Аустралиан Оупэн”. Помимо Александры Саснович, там точно выступит Арина Соболенко.