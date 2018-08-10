Первое золото на чемпионате Европы по легкой атлетике в Германии завоевала Эльвира Герман

В финале в беге на 100 метров с барьерами она показала время - 12 целых 67 сотых секунды. Алина Талай этот забег завершить не смогла из-за травмы. В итоговом протоколе она 7-я. Золотая награда Эльвиры Герман стала четвертой в копилке нашей команды на чемпионате Европы в Берлине. Сейчас Беларусь на шестом месте в медальном зачете. Сегодня будем болеть за нашу копьеметательницу Татьяну Холодович. За награды действующая чемпионка Европы будет бороться в 21:25.