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Первое время и место в финале чемпионата Европы
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17 Декабря 2017 15:10

Первое время и место в финале чемпионата Европы

Мужская сборная Беларуси в составе Павла Санковича, Ильи Шимановича, Евгения Цуркина и Антона Латкина выходит в решающий заплыв соревнований, набрав лучшее время среди всех полуфиналистов эстафеты 4 по 50 метров комплексным плаванием. В 21 час ориентировочно - главный старт.

  

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