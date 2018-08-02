Первая проба льда перед стартом 11-го сезона КХЛ

Минское "Динамо" проведет сегодня единственный домашний спарринг против "Сибири". После двухнедельного сбора в "Раубичах" 27 июля "зубры" переехали на "Минск-Арену", где и проводили подготовку. После первого этапа сборов клуб покинул голкипер Никита Толопило, который находился на просмотровом контракте. Вратарь теперь находится в расположении молодежной сборной.

Горди Дуайер, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Всегда здорово возвращаться домой, на "Минск-Арену". У нас по-прежнему много работы. Очень много в составе новых и молодых хоккеистов. Поэтому этим игрокам нужно объяснить нашу систему: как мы хотим выступать в этом сезоне. Именно на этом мы концентрировались все эти 7 дней. И, конечно, готовились к встрече против "Сибири".

Матч стартует в 19:30. Вход на "Минск-Арену" бесплатный.