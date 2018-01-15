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Первая часть интервью с Юрием Пунтусом завтра в "Спорт-кадре" в 18:30 на "Беларусь 5"
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15 Января 2018 19:06

Первая часть интервью с Юрием Пунтусом завтра в "Спорт-кадре" в 18:30 на "Беларусь 5"

Сокращение Высшей лиги станет ошибкой. Бывший главный тренер БАТЭ, МТЗ-РИПО, молодежной и национальных сборных Беларуси Юрий Пунтус дал большое интервью Агентству теленовостей.

О поездке в США, вылете "Славии" и нарушенной преемственности в БАТЭ. Первую часть интервью с Юрием Пунтусом смотрите завтра в программе "Спорт-кадр" в 18:30 на "Беларусь 5".  

  

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