Первая часть интервью с Юрием Пунтусом завтра в "Спорт-кадре" в 18:30 на "Беларусь 5"

15 Января 2018 19:06

Сокращение Высшей лиги станет ошибкой. Бывший главный тренер БАТЭ, МТЗ-РИПО, молодежной и национальных сборных Беларуси Юрий Пунтус дал большое интервью Агентству теленовостей.

О поездке в США, вылете "Славии" и нарушенной преемственности в БАТЭ. Первую часть интервью с Юрием Пунтусом смотрите завтра в программе "Спорт-кадр" в 18:30 на "Беларусь 5".