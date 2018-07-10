Парк Победы стал новым футбольным пространством Минска

Футбольный фристайл, прогнозы на победителя чемпионата мира и противостояние Роналду и Месси в новом формате - во время мундиаля в России новым футбольным пространством Минска стал парк Победы. В течение недели здесь будут организовывать фан-кэмп для самых маленьких любителей игры номер один. В футбол здесь можно играть на столе, мини-поле и даже в специальном железном ринге – по правилам популярной игры пану спортсмены сражаются один на один. Самым популярным противостоянием оказались футбольные баттлы отцов с сыновьями.

Работает футбольное пространство с 4 до 8 часов вечера ежедневно.