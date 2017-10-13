Открытие сезона любителей хоккея объединило на льду команды сборной Минской области и Президента

14 Октября 2017 21:27

В Минске открытие сезона любителей хоккея объединило на льду "Чижовка-Арены" команду сборной Минской области и команду Президента. Серебряный призер прошлогоднего турнира против его действующего и восьмикратного победителя. Таким матчем с громкой афишей стартовали 11-е республиканские соревнования среди любителей хоккея на призы Президентского спортивного клуба. Уже по традиции команды сыграют друг с другом и определят четверку лучших, которая развернет борьбу за медали. Матчи пройдут на ледовых аренах в каждой области. Кстати, за 10 лет поединки главного любительского хоккейного турнира Беларуси проходили на 20 площадках. Зрители сегодняшнего матча стали свидетелями 15 заброшенных шайб, две из которых на счету Главы государства. Встреча завершилась со счетом 10:5 в пользу действующих чемпионов.

Следующий поединок команда Президента проведет 28 октября в гостях против хоккеистов Витебской области.