Открыли сезон лыжных гонок на лыжероллерной трассе в Веснянке

17 Января 2018 15:23

В одном из микрорайонов столицы открыли сезон лыжных гонок. Такую альпийскую картину создали на лыжероллерной трассе в Веснянке снежные пушки. Сразу на месте любителей морозных развлечений обеспечат и необходимой экипировкой - час аренды стоит 5 рублей. Как планируют поддерживать снежный покров почти до середины весны? Знает Ян Пашкевич.

В Минске с утра разыгралась метель. Буквально за несколько часов снегом намело вот такую гору. На счастье, она искусственная и сделана специально для любителей зимнего спорта на трассе в Веснянке.

Альпийско-лыжный антициклон на трассу принесли морозные пушки. В этом году снежные залпы дают сразу 10 зимопроизводящих машин. Капли воды в снег превращает могучий вентилятор.

Затем специальная техника устилает трассу. Делают это постепенно - пока протяженность лыжни всего 1 километр. Но пока это только разминка как для лыжников, так и для снежных пушек.

Сохранять горнолыжны курорт в столице смогут даже при плюсовых температурах. Кроме снега здесь любителей зимнего фитнеса обеспечат и экипировкой в формате "все включено".

Кроме того, на снежной трассе будут проводить и спортивные соревнования. Поучаствовать в таких гонках приглашают почти каждые выходные.