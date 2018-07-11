Оргкомитет II Европейских игр сегодня озвучил дату начала продаж билетов

Старт реализации квитков - 1 декабря. Правда, стоимость пока не оглашается. Цены объявят в октябре. Приобрести их можно будет на специальном сайте - minsk2019.ticкetpro.by. А начиная с 1 марта будущего года, купить билеты сможет любой желающий из других стран. Ближе к старту соревнований квитки будут продаваться и через кассы. Напомним, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019-го в Минске. Соревновательная программа включает 15 видов спорта.