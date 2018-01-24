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Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по гандболу
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25 Января 2018 12:23

Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по гандболу

Франция, Швеция, Дания и Испании. Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по гандболу. Испанцы благодаря победе над Германией 31:27 сыграют матч за выход в финал. А Швеция пробилась в квартет сильнейших благодаря тому, что хорваты уступили Франции 27:30. 

  

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