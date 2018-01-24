25 Января 2018 12:23

Франция, Швеция, Дания и Испании. Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по гандболу. Испанцы благодаря победе над Германией 31:27 сыграют матч за выход в финал. А Швеция пробилась в квартет сильнейших благодаря тому, что хорваты уступили Франции 27:30.