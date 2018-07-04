Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу в России определились все четвертьфиналисты. Впервые с 2006 года на этой стадии сыграет сразу 6 команд из Европы. Но не всем было легко. Так, англичане вновь чуть не проиграли серию пенальти, ранее чудом избежали конфуза бельгийцы. Сейчас команды переводят дух и готовятся к будущим матчам. А в городе над Доном заканчивает работать наш корреспондент Александр Ярмош.

Ростов попрощался с чемпионатом мира во вторник, и тут же заметно меньше стало иностранцев. С их отсутствием настроение города не такое карнавальное. Но главное, что останется после мундиаля, - это инфраструктура. Футбольный клуб «Ростов» окончательно переедет на новую арену. А вот эта станет достоянием местной футбольной школы.

Несмотря на то, что в Ростове уже не будет матчей, арена под пристальным наблюдением. Тут и полиция, и частная охрана, и представители ФИФА. Так будет до конца мундиаля. Стадион, можно сказать, легендарный. Тут играли с 1930 года, арена видела и Лигу чемпионов, и объятия белоруса Тимофея Калачева с Жозе Моуриньо после матча «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. К слову, Тимофей давно тут стал родным.

До конца турнира останутся в Ростове официальные магазины с атрибутикой. Товары довольно разнообразные. Цены – тоже. От 2,5 белорусских рублей до 280.

Сувениры - это память о турнире. Но, конечно, яркие эмоции оставляют больший след. Накануне случился праздник для Англии. Несмотря на упущенную победу на последних минутах основного времени матча, британцы прервали неприятную для себя традицию - проигрывать в сериях послематчевых пенальти. Делали они это пять раз подряд. Мог быть и шестой. Но колумбийцы не справились с эмоциями от замаячившего на горизонте четвертьфинала.

В самой Англии тысячи болельщиков выходили на улицы своих городов, чтобы вместе поддержать любимую команду. Вот так, к примеру, на победу по пенальти отреагировали фанаты в "Лидсе".

На Красной площади тем временем тоже играли в футбол. В импровизированном турнире приняли участие в общей сложности 20 беженцев в возрасте от 18 до 30 лет из Камеруна, Зимбабве, Кот-д’Ивуара, Сирии и Афганистана. Все они были поделены на 4 команды, а на футболке каждого игрока красовалась надпись "Беженцы приветствуют!". За одну из команд сыграл бывший капитан сборной России Алексей Смертин.

Продолжится чемпионат для родоначальников футбола матчем против Швеции, которая минимально одолела Швейцарию. Тре крунур вышли в четвертьфинал чемпионата мира впервые за 24 года. Тогда же шведам удалось взять бронзу.

Букмекеры отдают предпочтение бразильцам, слегка уступают им французы и англичане. Победа на мундиале же хозяев турнира увеличит ставку поверившего в чудо в 20 раз. Хуже шансы, по мнению букмекеров, только у шведов. Но, как обычно, все решится на футбольном поле.