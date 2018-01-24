Олимпийский состав нашей сборной сегодня назвали в НОК Беларуси

24 Января 2018 21:00

28 атлетов в шести видах спорта - белорусы, за которых совсем скоро вся страна с замиранием сердца будет болеть, переживать и вместе с каждым из них преодолевать олимпийские дистанции. Глава государства - Президент Национального олимпийского комитета - Александр Лукашенко направил приветствие членам белорусской делегации. И выразил уверенность, что в Южной Корее наши спортсмены сделают все возможное для победы. В условиях обостренной до предела конкуренции - это непростая задача. Тем ценнее будут олимпийские достижения, которые станут лучшим вкладом в воспитание сильной, здоровой нации, укрепление авторитета Беларуси на международной арене и примером для подрастающего поколения, говорится в приветствии.

Итак, самое внушительное представительство - в биатлоне. Здесь 10 атлетов. Фристайл представлен 6 спортсменами. И, пожалуй, это самые медальные для нас дисциплины. Причем последние результаты внушают оптимизм. Конечно, громкие победы зимней Олимпиады в Сочи задали высокую планку. Впрочем, многие из наших спортсменов не раз доказывали - белорусы способны пройти испытание и выдать максимальный результат. Что ж, до старта главных игр четырехлетия чуть больше двух недель. Передовая группа вылетает из Минска уже в эту субботу. Церемония же открытия Олимпиады в Пхенчхане состоится 9 февраля. Белорусы смогут следить за Играми на телеканалах главного медиахолдинга. Объем вещания Белтелерадиокомпании составит около 150 часов - трансляции из Южной Кореи будут доступны на "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5". Сегодня была представлена и экипировка нашей сборной. В чем же особенность зимних комплектов - узнал Андрей Козлов.

Последние приготовления к Олимпиаде, которая все ближе. Спортсмены на время возвращались домой, чтобы отправиться на сборы перед Играми, которые в карьере каждого играют очень важную роль. На протяжении последних месяцев мы считали, сколько же будет в активе белорусов лицензий? Уже сегодня это перестало быть тайной.

В Национальном олимпийском комитете назвали имена тех, за кого мы будет переживать в феврале фактически на протяжении трех недель.

Из графики видно, что самое большое количество лицензий у биатлонистов, их 10, и фристайлистов, тут 6. В последний момент потерял квоту Денис Осипов. Это как раз те виды спорта, от которых мы ждем самого высокого результата. 7 лицензий в лыжных гонках, по 2 в конькобежном спорте, в горнолыжном. И одна в шорт-треке.

Для ученика Сергея Минина Игната Головатюка игры в Пхенчхане станут первыми в карьере. На уровне юниоров он показывал очень высокий результат, однако среди звезд конькобежного спорта заявить о себе сразу будет непросто.

После объявления состава на Олимпиаду в Южную Корею с нами связывается Сергей Долидович. Для него и для нашего спорта событие более чем уникальное. Игры в Пхенчхане станут для 44-летнего лыжника уже седьмыми в карьере. Известно и то, что на Олимпиаде состоится торжественная церемония, где ему будет вручена бронзовая медаль.

Несколько дней назад мы встретились с председателем Белорусской федерации лыжных гонок Андреем Коваленко. Уже тогда информация о том, что Сергей побьет национальный рекорд по количеству участий в Олимпиадах, не была секретом.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко с интересом рассматривает форму, в которой белорусы примут участие в церемониях открытия и закрытия.

Экипировка, как и количество лицензий, с этого дня также не является тайной. Над костюмами работала литовская фирма при использовании белорусского производства в Лиде. Функциональность и комфортность одежды - то, что обращает на себя внимания прежде всего.

Вот этот вариант парадной олимпийской формы уже был презентован довольно давно. Вот здесь есть наш орнамент, герб Беларуси. Но какой бы симпатичной она не была - зимой в ней не походишь. А вот это уже утепленный вариант одежды олимпийской сборной Беларуси. Во-первых, куртка. Она удлиненная, и не только защищает от ветра, но довольно стильная. Шапочка также утепленная, посмотрите. Но и куда же без шарфика. Мне, как журналисту, необходимо беречь голосовые связки и сохранять их в тепле. И вот теперь к покорению олимпийских высот я готов.

Белорусы одеты будут тепло. Но на Играх, это главное, нужно быть внимательным к каждой детали - что попадает в организм, какой у атлета рацион. И даже необходимо аккуратно относиться к бутылке воды, которая оказывается в руках. Известный спортивный врач Геннадий Загородный предостерегает - допинг может попасть в организм любым способом.

В спортивном плане Олимпийские игры - это космос. И кому, как не нашему известному космонавту Олегу Новицкому знать, насколько это непросто. Он присоединился к флешмобу "Разам с командой", который набирает популярность в соцсетях и к которому присоединились многие известные белорусы.

До Олимпиады остаются считанные дни. Предвкушение грандиозного события и ожидание выхода на старт наших спортсменов все ближе. Белтелерадиокомпания покажет максимальное количество трансляций на трех каналах: "Беларусь 1", "Беларусь 2" и "Беларусь 5". Объем вещания составит порядка 150 часов.