Олимпийский биатлонный сезон стартовал в немецком Оберхофе

7 Января 2018 21:19

Понятно, что сейчас каждая гонка для биатлонистов - это своеобразная репетиция перед главным стартом четырехлетия. Но с точностью предсказать, кто же перейдет с нынешнего пьедестала на олимпийский, не берется никто. Уж очень непредсказуемы Олимпийские игры! И как никогда велик пул спортсменов, имеющих шансы завоевать медали.

Мы особенно следим за выступлениями наших - трехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, призера сочинской Олимпиады Надежды Скардино. А еще в этом сезоне на пьедестал Кубка мира поднималась Ирина Кривко.

В Германии биатлон обожают миллионы болельщиков. К местным сейчас присоединяются тысячи фанатов из разных стран, среди них и белорусы. Наш корреспондент Анна Эйсмонт работала всю соревновательную неделю в Оберхофе и также прониклась духом биатлонного движения. Смотрите наш эксклюзив.

Биатлон для местных болельщиков - это больше чем спорт, это почти религия! Уже за несколько месяцев все отели в маленьком городке Оберхоф были раскуплены, билеты на стадион "Ски-Арена", видимо, тоже. Это заметно по огромному количеству болельщиков, которые каждый соревновательный день, а их на этапе Кубка мира было 4, уже с самого утра стройными шеренгами шли на биатлон. Некоторые все же решали преодолевать расстояние от городка до стадиона, а это где-то пару километров, на автобусе. Вот только для этого необходимо было отстоять огромную очередь.





А затем счастливые и тепло одетые болельщики стояли такую же огромную очередь на вход на стадион.





Но такая непостоянная погода - вовсе не помеха для истинных фанатов. Тем более что организаторы постарались сделать все, чтобы болельщики смогли и вкусно покушать, и согреться теплыми напитками. Для каждого возраста свои напитки, конечно. И, разумеется, как же без музыкального сопровождения.





Кстати, этап в Оберхофе - один из самых дорогих. Во-первых, соревнования выпадают на новогодние каникулы, потому здесь так много взрослых с детьми. Во-вторых, Оберхоф - это Мекка зимнего спорта Германии, так что желающим окунуться в эту неповторимую атмосферу придется раскошелиться. Но это мало кого пугает.





Эти болельщики из России оказались настоящими поклонниками нашей Дарьи Домрачевой. Им вторит и самый знаменитый биатлонный болельщик в мире Норберт Штарке.





Нашу Дашу здесь действительно обожают. После гонки преследования, в которой 2 обидных промаха оставили Дарью без пьедестала, в итоге 6 место, болельщики долго не хотели отпускать. И надо отдать должное спортсменке, она старалась уделить всем внимание. А ведь многие болельщики ради таких моментов и приезжают на турниры.





После цветочной церемонии Дарья Домрачева пребывала в отличном настроении, а значит - все у нее идет по плану. А цель и так ясна - Олимпийские игры!





До Олимпиады в Пхенчхане еще два этапа Кубка мира, а пока преданные поклонники лидера белорусской сборной вспоминают триумф Дарьи в Сочи.





Пока одни болельщики с удовольствием демонстрируют эксклюзивные автографы, другие находят настоящих друзей и даже личное счастье. Как эта милая девушка, которая в присутствии 15 тысяч зрителей на стадионе получила предложение руки и сердца.





И, тем не менее, этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе, конечно, в первую очередь спортивный праздник с большим традициями, с культурой боления на стадионе, и даже настоящее костюмированное шоу, в котором абсолютно все победители!