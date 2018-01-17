"Олимпийская виза". О бюджете Олимпиады, ценах на билеты, южнокорейской валюте

17 Января 2018 21:03

Мы продолжаем знакомить вас с событием, которое меньше чем через месяц, наверняка, получит прописку в сердце каждого, кто неравнодушен к спорту. 9 февраля в Пхенчхане стартуют ХХІІІ зимние Олимпийские игры. О талисмане, медалях, кластерах турнира мы уже рассказывали. Сегодня узнаем о бюджете, ценах на билеты, особенностях южнокорейской валюты, и как безопасно купить квитки на соревнования. Ответы прямо сейчас в проекте "Олимпийская виза".

Вот такой богатой, как в Сочи, церемония открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане не будет. И дело здесь отнюдь не в организаторских способностях представителей Южной Кореи.

Все куда проще: Олимпиада в Сочи - самая дорогая в истории проведения подобных стартов - России обошлась в космические 50 миллиардов долларов. В то время как бюджет Игр в Пхенчхане оценивается в 2 миллиарда.

То Чон Хван, министр культуры, спорта и туризма Республики Корея: "Пхенчхан трижды выдвигался стать столицей зимней Олимпиады. Причина такого решения заключалась в том, что этот регион страны по уровню инфраструктуры отставал от других. А проведение в регионе турнира планетарного масштаба позволила бы здесь значительно повысить уровень жизни и количество социальных объектов. Да, пусть у нас бюджет и не самый большой, но этого хватило, чтобы преобразить регион. Правительство и вся нация сейчас работает над тем, чтобы заново открыть всему миру Корею, известную по Олимпиаде в Сеуле и чемпионату мира по футболу".

Согласно данным Центра экономических исследований "Хендэ", проведение Олимпиады в Южной Кореи в долгосрочной перспективе организаторам уже сейчас позволяет рассчитывать на косвенный эффект в размере 38-ми миллиардов долларов: это произойдет за счет увеличения притока туристов, улучшение имиджа страны, закрепления за Пхенчханом статуса зимнего курорта. Отметим, в 2016 году Южную Корею посетили 17 млн 240 тысяч человек. Цель на 2018 год - 20 млн туристов.

И эта цифра - вполне реальная, главным образом, разумеется, достигнута она будет за счЕт проведения в Южной Кореи ХХІІІ Олимпийских игр.

Хотя, в октябре так не казалось…

Дело в том, что темпы продаж билетов на соревнования пугали: к 1 ноября было продано только 30 % из одного миллиона 800 тысяч. Но затем в Корее стартовала эстафета олимпийского огня, и публика активизировалась: сейчас продано уже 55 %, причем иностранные болельщики раскупили запланированную для них долю на 60 %, - утверждает генсек оргкомитета - 2018 Йо Хён Ку, в Пхенчхане организаторы рассчитывают собирать аншлаги.

Стать частью Игр может и каждый белорус, для покупки билетов у официального распространителя на территории нашей страны необходимо подписать соответствующий контракт, цены например на хоккей находятся в диапазоне от 40 белорусских рублей или 20 условных единиц до 305 белорусских рублей или 152 условных единиц - в зависимости от места на трибунах и значимости матча, минимальная стоимость квитка на биатлон от 40 рублей до 203.

Александр Покишев, руководитель проекта по реализации билетов на Олимпийские игры в Пхенчхан: "Кирилл Сущинский имеет огромный багаж путешествий, изучал китайский язык, непосредственно в Поднебесной, месяц назад вернулся из Южной Кореи".

Кирилл Сущинский, директор официального билетного оператора на Олимпийские игры в Пхенчхан: "На билеты нанесены голограмма, штрих и кюар-коды - подделать их сложно. Отметим, владельцы заветных квитков будут иметь свободный доступ к проезду в маршрутных шаттл-автобусах, курсирующих между стадионами во время Олимпиады. И если о стоимости билетов и бюджете игр в Пхенчхане можно говорить, используя так называемые условные единицы, то тем, кто отправится в Южную Корею, все же необходимо разобраться в местной валюте".

Так за один доллар США в обменном пункте вы получите 1080 корейских вон. Как выглядит эта валюта сейчас вы видите на своих экранах. Соответственно за 100 условных единиц вы выручите 108 000 вон.

Что же за эти деньги можно купить: к примеру, одна поездка в метро в Сеуле стоит 1800 вон, стандартный сет в известном ресторане быстрого питания вам обойдется в 6000 тысяч вон, за ночь проживания в хостеле в общем номере в среднем придется отдать 20 долларов или 22 тысячи вон.

Южная Корея относится к высокоразвитым странам - отсюда и такие не низкие цены.

И последнее: организаторы зимних Олимпийских игр - 2018 в Пхенчхане считают, что во время церемонии открытия Олимпиады может быть слишком холодно. В день открытия Игр ожидается температурный антирекорд - минус 14 градусов. До этого самым холодным было открытие Олимпиады в Лиллехаммере - минус 11 градусов. До старта Игр в Южной Корее остается 20 дней.