"Олимпийская виза". Место будущих стартов - Пхенчхан

15 Января 2018 21:01

Белорусы завоевали 24 олимпийские лицензии на Игры в Южную Корею, и это промежуточная цифра. Ожидается, что по итогом отборочных соревнований наша страна сможет командировать 28 атлетов по шести видам спорта, а всего же белорусская делегация в Пхенчхане составит около 60 человек.

Олимпиада пройдет в Азии, и этот факт станет дополнительной проблемой для атлетов из Европы. В Южной Корее даже структура снега отличается от привычной нам. Биатлон, фристайл, хоккей, прыжки с трамплина и другие виды будут показывать на телеканалах Белтелерадиокомпании. Агентство теленовостей представляет новую рубрику в "Панораме" - "Олимпийская виза". Как спорт превращается в настоящее искусство: нюансы борьбы за олимпийское золото. Все, чем мы всегда гордились, и то, о чем мы даже не догадывались. Энциклопедически разносторонний проект, посвященный Олимпиаде. Сегодня расскажем о месте будущих стартов.

Рассказывает Николай Стуло.

Столица зимней Олимпиады - Пхенчхан - находится в горах, в 180 километрах от столицы Южной Кореи - 10-миллионного Сеула. Пхенчхан расположен на высоте 600 метров над уровнем моря и известен прежде всего как горнолыжный курорт, вокруг которого построили остальные олимпийские объекты. Заметим: азиаты сразили Международный олимпийский комитет своей настойчивостью - право стать хозяевами Игр южнокорейцы получили только с третьего раза.

В Южной Корее живут более 50 миллионов человек, а олимпийская столица ближайших стартов напоминает небольшой белорусский райцентр - всего 43 тысячи жителей. Хоть страна является одной из самых густонаселенных, в Пхенчхане за счет гористой местности хватает пространства. Здесь преобладает муссонный тип климата, это значит зимой температура не ниже 10 градусов, с нечастыми осадками. Важная информация для участников соревнований на открытом воздухе: снег везде искусственный.

Ким Джо Сон готов о своей родине рассказывать часами. Он учится на химическом факультете БГУ. Сегодня на занятия пришел в том самом пуховике с девизом Игр Passion. Connected. Подарок с родины. Говорит: девиз обозначает сообщество людей, связанных общей страстью к зимним видам спорта. Дом Кима всего в 100 километрах от Пхенчхана. Уверен: гостям понравится.

Медали корейской Олимпиады станут самыми тяжелыми по весу за всю историю современных Игр. Золото - 586 граммов, серебро весит 580 граммов, бронза - 493 грамма. В дизайне присутствует шрифт хангыль - корейский алфавит как основа местной культуры. Диагональные линии на лицевой стороне олицетворяют историю Игр, а на обратной стороне изображена спортивная дисциплина. Всего с 9 по 25 февраля 2018 года будет разыграно 99 комплектов наград в 15-ти видах спорта.

Пхенчхан - многофункциональный горнолыжный курорт, где расположены лыжный комплекс "Альпензия", биатлонный комплекс, горнолыжный центр "Йонпхён" и стадион "Чунбон", центр для прыжков с трамплина, парк для сноуборда и фристайла "Пугван Феникс Парк", недавно построили санно-бобслейную трассу.

При выборе тигра Сухорана в качестве талисмана организационный комитет избрал животное, тесно связанное с корейской мифологией и культурой. Тигр в местных сказках - символ доверия, силы и защиты. Азиатский черный медведь Бандаби символизирует силу воли и мужество.

Традиционно Олимпийские игры в своих целях используют и политики. Пхенчхан располагается вблизи границ с КНДР. Как известно, южная и северные части Корейского полуострова продолжительное время конфликтуют. Все настолько серьезно, что Генассамблея ООН призвала страны к перемирию на время Олимпиады-2018. Планируется, что коридор олимпийского перемирия открывается за семь дней до старта и продолжится еще неделю после того, как Игры завершатся.

Таким образом, на Олимпийских играх будут представлены 84 страны. Впервые в истории зимних Игр примут участие два новых государства: Эритрея и Косово. Экзотики хватит. Например, нигерийские бобслеистки. В прошлом девушки занимались легкой атлетикой. Они надеются стать самыми успешными африканскими спортсменами в истории. Для этого им надо побить рекорд фигуристов из ЮАР, ставшими 13-ми в состязаниях пар в 1960 году.