31 Января 2018 21:35

Мы искренне болеем на хоккейных аренах, с восторгом наблюдаем за сложнейшими прыжками фигуристов, атлеты на шорт-треке поражают нас своими секундами. Но мы не задумываемся, что все эти виды спорта появились благодаря одному - простому бегу на скорость на коньках. С того времени, когда человек впервые придумал прикрепить к ботинку лезвие и ступить на лед, мир терзает вопрос: кто же быстрее? Конькобежный спорт входит в программу зимних Олимпийских игр с самого их основания. У белорусов есть традиции - в нашей истории есть призеры Олимпиад. Итак, специальный проект Агентства теленовостей "Олимпийская виза. Конькобежный спорт". Прямо сейчас.

Рассказывает Кристина Камыш.

Самую первую олимпийскую награду нашей стране еще в Лиллехаммере в 1994 году принес именно конькобежец Игорь Железовский. Уроженец Орши шесть раз выигрывал чемпионаты мира по спринтерскому многоборью.

Затем высокую планку держала Анжелика Котюга — два серебра и две бронзы планетарных первенств. Но стадиона с искусственным льдом долгое время в стране не было, поэтому больших успехов нам ждать не приходилось.

В настоящее время соревнования по конькобежному спорту проходят по замкнутому кругу. Спортсмены бегут парами против часовой стрелки.

Соревнования по конькобежному спорту на зимних Играх в Пхенчхане пройдут с 10 по 24 февраля на “Олимпийском овале Каннына”. Этот стадион вмещает 12 тысяч зрителей. Конькобежцы особенно требовательны ко льду. Ведь от его качества зависит их скорость.

Дорожка для конькобежного спорта представляет собой овал длиной 400 метров. Его ширина - 9 с половиной метров. Радиус внутреннего поворота - 25-26 метров. Прямые участки трассы примерно равны 100 метрам. Общая площадь льда – 10 тысяч метров квадратных. Его толщина — до 5 сантиметров.

Лед заливается на бетонное основание, которое называется холодной плитой. Бетон используется специальный — модифицированный, который исключает разрушение и устойчив к ударам. Внутри плиты находится система водопроводов. Под ними проходит хладоноситель этилен-гликоль. Его температура от минус 15 до минус 18 градусов. Затем наносится нивелирующий слой, чтобы сравнять неровности бетона.

Скорость прохождения дистанции может достигать 60 километров в час. Спортсмены стартуют из наклонной стойки. Благодаря согнутому положению тела сопротивление уменьшается, следовательно, увеличивается скорость.

За последнее время скорость повысила эволюция коньков. Самые древние коньки принадлежали киммерийцам — кочевому племени, жившему более 3 тысяч лет назад в Северном Причерноморье. Это нынешняя Одесса. Киммерийцы привязывали к обуви кости коров и катались по льду днепровских лиманов.

Форма конькобежцев — не просто сшитый по размеру костюм. Он сделан из 6 видов высокотехнологичной ткани. Благодаря этому на комбинезоне не появляются складки при движении. Значит, сопротивление сводится к минимуму. Кроме того, между штаниной и рукавами есть вставки со стеклянными микрошариками. Из-за них снижается трение частей тела. Таким образом, один только костюм помогает сократить время прохождения дистанции на 3 секунды.

Чтобы предохранить себя от травм, спортсмены могут надевать под комбинезон защиту голени, лодыжки и коленей. Тот становится победителем, кто первым пересек финишную линию. Поэтому конькобежцы шутят: если падать, то только ногами вперед.

На Игры от нашей страны квалифицировались Марина Зуева, Игнат Головотюк, Виталий Михайлов, Татьяна Михайлова и Ксения Садовская, которые заявлены на шести дистанциях.

В программу Игр в Пхенчхане добавлены соревнования в масс-старте у мужчин и женщин. Всего будет разыграно 14 комплектов наград. В Пхенчхане выступят представители 27 стран.