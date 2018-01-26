"Олимпийская виза". История лыжных гонок Беларуси

26 Января 2018 21:19

Ровно две недели до старта Олимпийских игр, и ощущение главного спортивного праздника четырех лет становится все ближе. Состав в Пхенчхан был объявлен несколько дней назад в штаб-квартире Национального олимпийского комитета. В сборную по лыжным гонкам попал Сергей Долидович, который, ожидается, будет награжден бронзовой медалью в Южной Корее за Олимпиаду в Сочи. Как известно, дисквалифицированы два российских спортсмена, которые тогда в марафоне стояли на пьедестале, а Долидович приехал к финишу пятым. История лыжных гонок Беларуси, главные победы и имена в проекте Агентства теленовостей "Олимпийская виза".

Юбилейные, 10-е, зимние Олимпийские игры проходили в живописном французском Гренобле, крупном промышленном, научном и университетском центре французских Альп. Для Беларуси это место стало историческим в 1968 году. Именно здесь уроженка нашей страны впервые завоевала медаль именно зимней Олимпиады. Дочь партизанки и чемпиона республики по боксу Рита Ачкина - бронзовый призер в эстафете.

К тому моменту лыжные гонки уже как 44 года в программе Олимпийских игр. Успех в Гренобле для нас становится первым, а когда случится следующая медаль, вы узнаете ближе к концу сюжета.

Лыжный спорт в Советском Союзе был явлением массовым. На лыжах тогда, кажется, стояли абсолютно все.

И именно тогда завод в Ивацевичском районе становится одним из крупнейшим по производству лыжного инвентаря.

Телеханы происходят от сочетания слов "тело" "хана". По местной легенде, именно в этих местах еще во времена татарского ига захоронено тело хана. В наше же время Телеханы известны всем тем, кто хоть раз держал в руках либо передвигался на лыжах.

В Ивацевичах встречаемся с Борисом Михнюком. Он возглавлял производство, которое выпускало лыжи в самые успешные годы.

Импульс развитию вида спорта дает и бурно растущая инфраструктура Беларуси. Раубичи появляются на спортивной карте Беларуси в середине 1970. И не только принимают биатлонные соревнования, но и лыжные.

1994 год - первая зимняя Олимпиада в истории белорусского спорта. В составе нашей команды 21-летний дебютант Сергей Долидович. Даже он тогда не мог предположить, что станет рекордсменом Беларуси по участию в Олимпийских играх.

Плотный соревновательный и тренировочный график для 44-летнего спортсмена Сергея Долидовича - это норма. Несколько дней дома. Это и время с семьей, и тренировки. Однако даже в таком возрасте ему удается держать себя в конкурентной форме. Ведь лыжи - это нагрузки, и большие.

Во-первых, дистанция. На официальных соревнованиях длина дистанции колеблется от 800 метров до 50 километров.

Во-вторых, скорость движения лыжника с каждым годом растет. Можно представить, как будут летать по трассам спортсмены, к примеру, через 50 лет.

В-третьих, раньше лыжи были деревянными. Сейчас скользящую поверхность изготавливают из аморфного полиэтилена с высоким молекулярным весом, а палки – из углепластика. Скорость, которую могут развивать спортсмены, более 70 километров в час.

Современные лыжные гонщики - как пилоты "Формулы-1".

В первом десятилетии 21 века есть три важные даты в лыжных гонках нашей страны. Первая и пока последняя победа Сергея Долидовича на этапе Кубка мира, 5 место женской эстафеты на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. И, наконец, сенсационный серебряный успех Леонида Корнеенко на чемпионате Европы. Однако в следующем десятилетии случилось то, к чему весь лыжный спорт Беларуси шел на протяжении всей истории.

Это финал марафона Олимпиады в Сочи в 2014 году. Долидович пятый. Однако спустя несколько лет дисквалифицируют двух россиян. Медаль Международный олимпийский комитет отдает белорусу - ее, как ожидается, он получит в Пхенчхане.

Он падал, но поднимался - одно время кадры таких падений и сломанных палок белоруса знал весь спортивный мир. Но сейчас он едет в Пхенчхан в качестве настоящей легенды спорта.

И именно лыжный центр "Альпензия" примет соревнования в лыжных гонках. У нас 7 лицензий. 3 у девушек, 4 у мужчин. Первый старт - 10 февраля, женский скиатлон. Ждать осталось недолго.