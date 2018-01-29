"Олимпийская виза". Горные лыжи

29 Января 2018 21:35

Мы продолжаем рассказывать о видах спорта, в которых будет представлена Беларусь на Олимпийских играх в Пхенчхане. Кстати, сегодня стало известно, что наша страна получила пять дополнительных квот. Две - в лыжных гонках, и три путевки достались конькобежцам. Итак, сегодня о тех, кому не страшны запредельные скорости и высокий риск получения травм. С горнолыжным спортом познакомит Александр Ярмош.

Горы имеют одну отличительную черту: они манят многих. Кого-то своей красотой, кого-то возможностью получить порцию адреналина. За ним отправляются порой даже на велосипедах. Австриец Макс Штекль проделывает такие трюки регулярно. Впрочем, с гор куда чаще катаются на лыжах.

Горные лыжи - один из самых опасных видов зимних Олимпиад. Спортсмены во время соревнований развивают скорость до 170 км/ч. И, пожалуй, главная деталь амуниции - это шлем. Без качественной защиты здесь не обойтись.

В декабре пригодился шлем австрийке Катарине Труппе. Девушка снесла финишный створ во Франции и отделалась легким испугом. Трагические случаи тоже имеют место.

Но, несмотря на опасность, этот спорт влюбляет.

Лара Гут, бронзовый призер Олимпийских игр - 2014 в горных лыжах:

"Мне сложно представить жизнь без горных лыж. Кто-то любит скорость, кто-то полет. Наш вид спорта совмещает в себе и то, и другое. Но, конечно, голова должна оставаться холодной. Ошибки могут быть фатальны".

В прошлом году Лара порвала крестообразные связки, но довольно быстро восстановилась. Опасность не останавливает спортсменов. Более того, они делают все, чтобы лыжи были быстрее.

Вячеслав Юдин, инструктор по горным лыжам:

"Если не подготовить лыжу полностью или подготовить, разница может быть около 30 км в час. Поэтому это очень сложный этап для подготовки. Биатлонисты только смазывают лыжи, а горнолыжники еще много времени затрачивают, чтобы сделать кант острым, чтобы хорошо на льду поворачивать".

Помогает показывать высокие результаты и специальная стойка спортсменов, которая уменьшает сопротивление.

К слову, горнолыжный спорт не дешевое удовольствие: только на экипировку профессионала необходимо потратить 7 000 - 8 000 долларов. На Играх в Южной Корее Беларусь представят два спортсмена - экс-россияне Юрий Данилочкин и Мария Шканова.

Мария Шканова в прошлом году принесла нашей стране золото всемирной универсиады в слаломе. Именно в этом виде можно ждать добротный результат.

На Играх в Южной Корее будет разыграно по 5 комплектов наград в горнолыжных дисциплинах у мужчин и женщин. Данилочкин получил право выступить во всех видах, кроме скоростного спуска, а Мария Шканова сконцентрируется на любимых слаломе и слаломе-гиганте.

Соревнования по супергиганту проводятся в один заезд. Трасса протяженностью 2,5-3 километра включает в себя почти все технические сложности гигантского слалома и скорости, почти как в скоростном спуске, - это около 150 км.

Длина трассы в слаломе-гиганте не менее километра, ворота расставляются на расстоянии от 10 метров друг от друга. Соревнования проводятся на двух трассах. Результат определяют по сумме попыток. Средняя скорость у мужчин составляет 65 км/ч, у женщин 55.

В слаломе спортсмены преодолевают трассу вдвое короче. Средняя скорость - около 40 км/ч - это самая спокойная дисциплина, но из-за близко расставленных ворот сходы с дистанции - неотъемлемая часть соревнований.

И еще один вид - комбинация. Соревнования включают в себя одну слаломную попытку и одну в скоростном спуске, трасса которого тянется до 4 км.

К слову, в зависимости от вида программы разнится и длина лыж.

Вячеслав Юдин, инструктор по горным лыжам:

"Если брать Кубок мира, то это получается 165 для слалома и 192-193 для гиганта, и радиус получается на слаломных 12,5, а для гиганта 31-32 примерно".

В скоростном спуске лыжи и вовсе за 2 метра, а значит, и радиус поворота еще больше. Это усложняет маневрирование, но увеличивает скорость.

Кстати, мировой рекорд в этом показателе принадлежит итальянцу Ивану Оригоне. В 2016 году он показал результат в 254 километра в час. Таких скоростей белорусам на Играх желать не будем, а вот лучших мест на пьедестале - пожалуй. Пока лучший олимпийский результат в истории горнолыжного спорта Беларуси принадлежит Марии Шкановой - 29-е место в слаломе 4 года назад.