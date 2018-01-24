"Олимпийская виза". Фристайл

23 Января 2018 21:29

До зимней Олимпиады остается уже 16 дней. Главными фаворитами среди фристайлистов являются наши спортсмены. Они привозят медали с каждой зимней Олимпиады, начиная с Игр в Нагано. И вот в Пхенчхан едут сразу два олимпийских чемпиона из Беларуси. На Олимпиаду в Южную Корею наша сборная отправится неполным составом. По итогам Кубка мира белорусы не досчитались одной лицензии, на которую рассчитывали. Тем не менее, у нас 6 лицензий, а значит, 6 шансов на олимпийскую победу.

Первый чемпионат мира прошел только в 1986 году. В олимпийскую программу вид спорта попал спустя два года, это случилось в Калгари. Медали тогда не разыгрывались. Лыжная акробатика была видом спорта показательным, но перспективным. В Советском Союзе приняли решение создать не просто команду, а сразу сборную СССР.

Нагано и Турин. Дмитрий Дащинский. Бронза и серебро.

Солт-Лейк-Сити. Алексей Гришин. Бронза и золото.

Сочи. Алла Цупер и Антон Кушнир. Золото

Параметры склона для лыжной акробатики едины. Прописаны Международной федерацией фристайла. Длина разгона составляет 70 метров при ширине в 14 метров и крутизне в 25 градусов. Фристайлист может развивать скорость до 70 километров в час. Далее идет 21-метровая зона транзита. Трамплины - их высота от 2 до 4 метров, а угол наклона от 50 до 70- градусов.

А теперь представьте. Во время прыжка фристайлист может оказаться в 12 метрах над землей. Это все равно, что спрыгнуть с высоты 5-этажного дома.

Основа лыжной акробатики не горнолыжная, а батутная подготовка.

Переносной батут для фристайлистов во время тренировок на время размещают на велодроме. Говорят, высота потолков подходящая. Специальная программа, установленная в планшете Николая Ивановича, позволяет увидеть все недочеты в исполнении прыжка.

Отработав на лыжне, лыжные акробаты переносят прыжок на воду.

Формула проведения олимпийских соревнований такова. В квалификации у спортсменов есть две попытки. После первой шестерка лучших сразу проходит дальше. У оставшихся есть еще один шанс, по итогам которого в первый финал отбирается еще 6 сильнейших. Там все начинается сначала, но теперь попытка одна, результат квалификации не учитывается. Во второй финал отбираются 9, в суперфинал - только 6. Вот они и разыгрывают олимпийские медали.

На Олимпиаде в Сочи в главном финале Антон Кушнир рискнул и выиграл. Он выполнил самый сложный прыжок - тройной сальто с пятью пируэтами, причем в самой неудобной вариации - два винта - винт - два винта.

Но получить разрешение на прыжок можно не всегда. Все зависит от погодных условий. Нельзя прыгать при сильном ветре (это больше 5-7 метров в секунду) и сильном морозе. Идеальные условия для прыжка - нулевой ветер и температура под минус 5.

В Пхенчхан отправятся шесть белорусских лыжных акробатов. Оба олимпийских чемпиона - Антон Кушнир и Алла Цупер, Максим Густик, Станислав Гладченко, Анна Гуськова, Александра Романовская - она взяла серебряную медаль в Москве.

Женская квалификация в лыжной акробатике пройдет в четверг 15 февраля, мужская - в субботу 17-го. Финалы в пятницу и воскресенье соответственно.