"Олимпийская виза". Биатлон

24 Января 2018 21:03

Ярких выступлений белорусы ожидают от наших спортсменок на биатлонном стадионе в Южной Корее. На эти старты особые надежды. Наши биатлонистки за последние годы не раз поднимались на пьедестал почета на этапах Кубка мира, Дарья Домрачева и Надежда Скардино блестяще выступили и на Олимпиаде в Сочи. Впрочем, биатлон - спорт непредсказуемый. За это его и любят. Очередная серия проекта "Олимпийская виза" у Павла Капуцкого.

Выиграла Большой хрустальный глобус, перенесла мононуклеоз, вышла замуж за Уле Эйнара Бьорндалена, родила Ксению и вернулась в большой биатлон, взяв серебро на чемпионате мира. После феноменальной Олимпиады в Сочи (сразу три золота) Дарья Домрачева пережила многое. К новому олимпийскому сезону она готовилась полноценно. На этапе Кубка мира в Хохфильцене выиграла спринтерскую гонку, а на прошлой неделе в Антхольце взяла бронзу в преследовании и золото в масс-старте.

Надежда Скардино - бронзовый призер Игр в Сочи. Она взяла медаль в любимой для себя индивидуальной гонке. В этом сезоне лучший снайпер белорусской сборной выиграла Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

В программе Олимпиады в Пхенчхане, кроме индивидуалки, спринт, преследование, масс-старт, эстафета и смешанная эстафета.

Биатлон - один из самых зрелищных олимпийских видов. Сочетание лыжных гонок и стрельбы делает его непредсказуемым и захватывающим.

Выстрел производится с расстояния в 50 метров. Диаметр мишени 115 миллиметров. При стрельбе стоя достаточно попасть в любую часть черного кружка. Лежа нужно поразить маленький кружок, расположенный в середине большого. Диаметр 45 миллиметров.

Южнокорейская трасса похожа на нашу в Раубичах. Много подъемов и спусков, причем перепады высот большие: 40-50 метров. Равнинный участок только на стадионе. А еще в Пхенчхане почти весь снег искусственный. И к этому спортсменам тоже нужно приспособиться.

Дарья Домрачева, трехкратная олимпийская чемпионка: "На любой трассе, какой бы рельеф не был, всегда приходится выкладываться по максимуму. Нет ни одного старта, который бы прошел просто налегке, где не пришлось бы выворачиваться наизнанку".

Ирина Кривко, призер этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция): "Очень много будет зависеть от подготовки лыж. Не столько как ты готов, а работа лыж, потому что спуски очень длинные".

Ирина Кривко - открытие сезона. Впервые в карьере она поднялась на подиум в личной гонке: второе место в масс-старте на этапе во французском Анси. Добавляем Скардино и Домрачеву и у нас получается потенциально медальная эстафета.

Андриан Цибульский, председатель Белорусской федерации биатлона: "Работаем на то, все делаем для того, чтобы выступление было медальным. Все службы заряжены, все понимают, что тяжело повторить успехи прошлой Олимпиады, но здесь все возможно. У нас в строю сильные спортсмены, в хорошей форме".

9 февраля состоится церемония открытия Олимпиады, а уже на следующий день женский спринт.