Ольга Мазуренок завоевала золото в марафоне на чемпионате Европы в Берлине

Еще одна золотая награда у сборной Беларуси по легкой атлетике. Однако запомнится она надолго не только белорусским болельщикам, но и еще долго будет тиражироваться мировыми СМИ.

С яркой победой Ольгу Мазуренок поздравил Президент Александр Лукашенко. Женский марафон - это всегда изнуряющая и сложная дистанция, особенно, если он проходит на пике лета. Ольга Мазуренок действительно на жилах вырывает золотую медаль и становится чемпионкой Европы. Еще на старте у белоруски пошла из носа кровь. И другая спортсменка, будь на ее месте, сошла бы с дистанции. Но Мазуренок справилась и уверенно пробежала все 42 километра. Кроме того, на самом финише Ольга упустила несколько метров дистанции, чуть сбившись с курса, но не позволила даже в такой ситуации догнать себя соперницам. Отметим, что Беларусь завоевала командный кубок в марафоне, поскольку еще две наши спортсменки Марина Доманцевич и Анастасия Иванова заняли 4 и 5 места соответственно.