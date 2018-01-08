Олег Дулуб подписал контракт с БАТЭ по схеме "1+1"

8 Января 2018 21:34

На руках было пять выгодных с финансовой точки зрения предложений, но все же выбрал БАТЭ. Новый главный тренер борисовчан Олег Дулуб подписал контракт с самым успешным футбольным клубом страны по схеме "1+1".

Напомним, предыдущим местом работы специалиста был одесский "Черноморец". На посту главкома Олег Дулуб сменил Александра Ермаковича, который работал в стане желто-синих на протяжении 20-ти лет. Отметим, Олег Дулуб также возглавлял минский клуб "Крумкачы" и вывел его в Высшую лигу. После расставания с "воронами" тренировал украинские "Карпаты" из Львова.

На первой официальной пресс-конференции коуч отметил, что намерен усилить оборонительную линию команды. А ближайшие задачи Олега Дулуба, помимо ознакомления с составом, - разобраться в клубной структуре и в работе школы. Общественность же интересуется, как Дулуб сработается с бессменным боссом БАТЭ Анатолием Капским?

Команда выйдет из отпуска 15 января. Три дня клуб потратит на медосмотры, а затем начнется подготовка к сезону. Дулуб высказал мнение, что каждый поединок в грядущем чемпионате страны будет принципиальным.