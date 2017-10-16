Олег Дулуб обыгрывает Александра Хацкевича

16 Октября 2017 15:21

В 12-м туре чемпионата Украины "Черноморец" сильнее "Динамо" 2:1. В составе одесситов весь матч провел белорусский вратарь Александр Гутор. Команда Дулуба поднимается с последнего места и теперь десятая. Киевляне на второй строке в семи очках от "Шахтера".