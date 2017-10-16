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Олег Дулуб обыгрывает Александра Хацкевича
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16 Октября 2017 15:21

Олег Дулуб обыгрывает Александра Хацкевича

В 12-м туре чемпионата Украины "Черноморец" сильнее "Динамо" 2:1. В составе одесситов весь матч провел белорусский вратарь Александр Гутор. Команда Дулуба поднимается с последнего места и теперь десятая. Киевляне на второй строке в семи очках от "Шахтера".
  

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