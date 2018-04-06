Объявлен состав участников Второй лиги чемпионата Беларуси по футболу

3 Апреля 2018 15:09

В 2018-м в розыгрыше выступят 15 клубов. Среди них НФК "Крумкачы", созданный болельщиками "воронов" после недопуска детища Дениса Шунто к Высшей лиге. Старт сезона – 15 апреля. Отметим, в Первой лиге, как и во Второй, сыграют 15 клубов. В элитном дивизионе - 16.