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Объявлен состав участников Второй лиги чемпионата Беларуси по футболу
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3 Апреля 2018 15:09

Объявлен состав участников Второй лиги чемпионата Беларуси по футболу

В 2018-м в розыгрыше выступят 15 клубов. Среди них НФК "Крумкачы", созданный болельщиками "воронов" после недопуска детища Дениса Шунто к Высшей лиге. Старт сезона – 15 апреля. Отметим, в Первой лиге, как и во Второй, сыграют 15 клубов. В элитном дивизионе - 16.
  

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