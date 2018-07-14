Нынешний чемпионат уже вошел в историю самыми смешными флешмобами

Нынешний чемпионат уже вошел в историю не только своей непредсказуемостью, но и самыми смешными флешмобами. В топе соцсетей, конечно, пародии на Неймара. А еще "Усы надежды", "Жующие в кокошниках" и "Нога святого Акинфея".

Самые интересные и неоднозначные факты мундиаля собрала Кристина Камыш. Мундиаль в России получился непредсказуемым. Фавориты у букмекеров - бразильцы, немцы, аргентинцы, испанцы - оказались слишком рано вне игры.

Но не только финальными цифрами на табло и голами запомнился форум болельщикам. Например, прическу Неймара - форварда сборной Бразилии - сравнили со спагетти.

Пользователи соцсетей даже запустили макаронный косплей. Нападающий одумался, постригся. И стал для всех актером, который не получил "Оскар". После фолов футболист провалялся на газоне в общем 13 минут и 50 секунд.

Из-за чрезмерного артистизма и излишней имитации боли пародии по всему миру.

Теперь в чемпионате Мексики в перерывах фанаты участвуют в челлендже в честь бразильского нападающего. Болельщики с центральной линии поля на скорость перекатываются в сторону ворот, изображая одно из падений Неймара.

Русские матрешки и шапки-ушанки не в тренде у иностранцев. Самые стильные фанаты в кокошниках. А самые популярные - вот эта троица. Ребята прославились своим невозмутимым спокойствием во время напряженного матча Россия - Испания. Трио флегматично поедало хот-доги.

Эти фанаты вдохновили людей не только на многочисленные мемы, но и на граффити в Барвихе.

Самый главный флешмоб всего мундиаля для россиян - "Усы надежды".

Наши восточные соседи именно так поддержали свою сборную и главного тренера Станислава Черчесова.

Счастье в мелочах. Гуляя по Нижнему Новгороду, двое хорватов наткнулись на дорожную яму. Сделали фото, которое затем стало мемом. Мужчины сидят в провале на дороге и безудержно хохочут. Эту дорогу отремонтировали. А о яме теперь напоминает ее собственный аккаунт в "Твиттере".