Новым главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею стал Андрей Сидоренко

19 Июля 2018

Такое решение было принято членами исполкома Федерации хоккея. С российским специалистом будет заключен годичный контракт с возможностью его продления. Сидоренко ранее работал с клубом ВХЛ "Дизель" и хорошо знаком белорусским болельщикам. Кроме того, тренер уже работал с нашей национальной и молодежными сборными. Белорусским хоккеистам, напомним, в следующем году предстоит бороться за возвращение в элиту мирового хоккея.

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