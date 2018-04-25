Николая Веселова чествовали в музее бокса БГУФК

25 Апреля 2018 19:20

В столичном музее бокса Белорусского государственного университета физической культуры сегодня чествовали новоиспеченного обладателя континентального пояса WBA Николая Веселова.

В споре за титул победителя в среднем весе в Таллинне белорус взял верх над эстонцем Павлом Семеновым. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу белорусу. Пока Веселов не думал о предстоящих боях, целью теперь может стать интерконтинентальный пояс, а затем - пояс чемпиона мира.