Спорт
3 Февраля 2018 09:08
Нет права на ошибку! Первый раунд первой евро-африканской зоны Кубка Дэвиса. Болеем за наших на "Беларусь-5"
Побеждать во всех трех матчах! Мужская сборная Беларуси по теннису сегодня в Австрии не имеет права на ошибку в противостоянии первого раунда І Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Напомним, вчера белорусы уступили в двух одиночных встречах. Первый балл набрать гости попытаются в парной игре. Сергей Бетов и Андрей Василевский будут противостоять Оливеру Мараху и Филиппу Освальду. Затем две одиночные встречи - Илья Ивашко - Доминик Тим и Дмитрий Жирмонт - Геральд Мельцер. Отметим, что за час до начала матча тренерский штаб может сделать замену. Итак, прямая трансляция в 15:00 на "Беларусь 5".
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