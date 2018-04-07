Спорт
6 Апреля 2018 21:19
"Неман" в 7-й раз в своей истории выигрывает Кубок Президента по хоккею
В финальной серии гродненцы нанесли поражение "Юности", которую в итоге догнали по количеству титулов. В 6-м матче на льду "Чижовка-Арены" минчане дважды выходили вперед, но оба раза гости отыгрывались и в итоге повели в конце второго периода и удержали преимущество. Виктория за "Неманом" - 3:2 - в сегодняшнем противостоянии и 4:2 - в серии.
Отметим, этот триумф позволит "Неману" сыграть в следующем сезоне в хоккейной Лиге чемпионов. Там также выступит "Юность" - как победитель Континентального кубка.
Другие новости
07.04.2018 09:06 / Спорт Тремя матчами сегодня завершится второй тур чемпионата Беларуси по футболу
07.04.2018 09:01 / Спорт "Неман" семикратный чемпион Беларуси по хоккею. Команде вручили Кубок Президента
06.04.2018 19:00 / Спорт Интрига года в белорусском хоккее: кто сильнее - "Юность" или "Неман"?
06.04.2018 15:15 / Спорт Реконструкция стадиона "Динамо": готовы трибуны, беговые дорожки и навес
06.04.2018 15:05 / Спорт Беларусь отмечает Всемирный день настольного тенниса
06.04.2018 13:04 / Спорт Строительство и реконструкция столичного стадиона "Динамо" выходит на финишную прямую
06.04.2018 07:24 / Спорт Шестой матч финальной серии Кубка Президента по хоккею пройдет на льду "Чижовка-Арены"
05.04.2018 19:24 / Спорт ЦСКА сыграет против "Арсенала"
05.04.2018 19:22 / Спорт Брестское "Динамо" со счетом 2-1 обыграло "Луч"
05.04.2018 17:10 / Спорт Лучшее фото, лозунг и пожелание под хештегом "Разам з камандай"
05.04.2018 12:10 / Спорт Сергей Пушков: причина поражения - проигрыш всех единоборств
05.04.2018 07:14 / Спорт 29 дней остается до старта чемпионата мира по хоккею
04.04.2018 21:21 / Спорт Минчане праздновали победу над "Неманом" в Гродно 3:1
04.04.2018 15:15 / Спорт "Бавария" одержала волевую викторию над "Севильей"
04.04.2018 15:13 / Спорт Криштиану Роналду первым в истории забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд
04.04.2018 13:04 / Спорт Селфи-привет II Европейским играм
04.04.2018 08:08 / Спорт Четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов смотрите на "Беларусь 2" и "Беларусь 5"
04.04.2018 07:17 / Спорт "Неман" сегодня сыграет против "Юности"