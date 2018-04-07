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"Неман" в 7-й раз в своей истории выигрывает Кубок Президента по хоккею
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6 Апреля 2018 21:19

"Неман" в 7-й раз в своей истории выигрывает Кубок Президента по хоккею

В финальной серии гродненцы нанесли поражение "Юности", которую в итоге догнали по количеству титулов. В 6-м матче на льду "Чижовка-Арены" минчане дважды выходили вперед, но оба раза гости отыгрывались и в итоге повели в конце второго периода и удержали преимущество. Виктория за "Неманом" - 3:2 - в сегодняшнем противостоянии и 4:2 - в серии.

Отметим, этот триумф позволит "Неману" сыграть в следующем сезоне в хоккейной Лиге чемпионов. Там также выступит "Юность" - как победитель Континентального кубка.

  

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