"Неман" семикратный чемпион Беларуси по хоккею. Команде вручили Кубок Президента

7 Апреля 2018 09:01

Интрига всего хоккейного сезона решена! "Неман" - победитель Кубка Президента! В финальной серии гродненский клуб одолел минскую "Юность".

Для того, чтобы оформить чемпионство, понадобилось 6 матчей. Накануне все решилось на "Чижовка-Арене". Хозяева льда дважды выходили вперед. Но оба раза гости отыгрывались и в итоге повели в конце второго периода и удержали преимущество. Финальные цифры на табло - 3:2. Победную шайбу забросил Эдуард Гринь. Итак, счет в серии - 4:2. "Неман" выиграл Кубок второй год подряд и 7 раз в истории. С уверенной и красивой победой клуб из Гродно поздравил Президент Александр Лукашенко. "Это достижение - результат серьезной работы не только спортсменов, но и всех специалистов и тренеров, обеспечивавших необходимые условия для успешного выступления команды. Вы доказали, что в рядах "Немана" собрались настоящие мастера, способные на протяжении всего сезона сохранять прекрасную спортивную форму, бойцовские качества и нацеленность на результат", - говорится в поздравлении. По количеству трофеев теперь команда Сергея Пушкова сравнялась с "Юностью".

Кроме титула "Неман" завоевал право выступать в хоккейной Лиге чемпионов в следующем сезоне. Примечательно, что впервые в истории на престижном европейском турнире выступят сразу два клуба из Беларуси: "Неман" как победитель чемпионата и минская "Юность" как действующий обладатель Континентального кубка.