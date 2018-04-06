"Неман" сегодня сыграет против "Юности"

4 Апреля 2018 07:17

Удастся ли "Неману" защитить титул победителей хоккейного чемпионата Беларуси. Пятый матч финальной серии против "Юности" пройдет сегодня в Гродно. "Неману" до Кубка Президента остается выиграть всего одну встречу. В серии гродненские хоккеисты ведут со счетом 3:1. Прямая трансляция поединка начнется на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.