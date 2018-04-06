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"Неман" сегодня сыграет против "Юности"
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4 Апреля 2018 07:17

"Неман" сегодня сыграет против "Юности"

Удастся ли "Неману" защитить титул победителей хоккейного чемпионата Беларуси. Пятый матч финальной серии против "Юности" пройдет сегодня в Гродно. "Неману" до Кубка Президента остается выиграть всего одну встречу. В серии гродненские хоккеисты ведут со счетом 3:1. Прямая трансляция поединка начнется на телеканале "Беларусь 5" в 19:00.

  

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