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Национальная сборная Беларуси по фристайлу проводит тренировочный сбор в Японии
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1 Февраля 2018 17:00

Национальная сборная Беларуси по фристайлу проводит тренировочный сбор в Японии

Так, команда сможет не только продолжить подготовку к Олимпиаде, но и лучше перенести акклиматизацию.

Квалификация по лыжной акробатике у женщин пройдет 15 февраля, у мужчин - 17-го. Финалы состоятся на следующий день после квалификации.

  

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