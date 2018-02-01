Национальная сборная Беларуси по фристайлу проводит тренировочный сбор в Японии

1 Февраля 2018 17:00

Так, команда сможет не только продолжить подготовку к Олимпиаде, но и лучше перенести акклиматизацию.

Квалификация по лыжной акробатике у женщин пройдет 15 февраля, у мужчин - 17-го. Финалы состоятся на следующий день после квалификации.