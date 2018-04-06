Настоящий праздник устроили для белорусов волейболистки столичной "Минчанки"

3 Апреля 2018 21:05

Команда Виктора Гончарова впервые в суверенной истории Беларуси пробилась в финал Европейского клубного турнира. И в первом поединке титульного противостояния "Минчанка" в спорткомплексе "Уручье" принимала многократного триумфатора чемпионата Турции - "Эджзаджибаши". Кстати, в составе команды играет и лучшая волейболистка мира прошлого сезона. Билетов на матч в продаже давно уже не было. На трибунах аншлаг. А вот помогла ли эта поддержка нашей команде, прямо сейчас узнаем у нашего корреспондента Станислава Липского.

Выход "Минчанки" в финал второго по значимости клубного турнира Старого Света - историческое достижение для белорусского волейбола. Последний раз подобное переживали в далеком 1987 году, пройдя Французский "Рошвиль", российскую "Уралочку" и немецкий "Штутгарт", надеялись на чудо и в битве против турецкой команды "Эджзаджибаши", но, к сожалению, прыгнуть выше головы в первом поединке не удалось.

Победитель Лиги чемпионов 2015 года, двукратный триумфатор клубного чемпионата мира и сегодня не позволил себе расслабиться. Лидеры сборной Сербии Огненович и Бошкович с первых минут заявили о своих амбициях на победу и целенаправленно шли к ней на протяжении игры - 14:25, 21:25 белоруски проиграли первые два отрезка матча, а вот в третьей партии наметился перелом, и команда Виктора Гончарова сумела победить 25:22, но развить успех более опытный соперник не позволил - поражение в четвертом сете 15:25 и в матче 1:3.

Понимая, кто приехал в Минск сегодня, любители волейбола до отказа заполнили трибуны спорткомплекса "Уручье". Поддержка нашим девчатам была гарантирована.

Нашей съемочной группе Виктор Гончаров еще на прошлой неделе заявлял, что такое выступление в Еврокубке практически гарантировало "Минчанке" участие в следующем году в российской Суперлиге. Гарантийное письмо об участии белорусской команды в первенстве России отправлено в Федерацию волейбола наших восточных соседей.

Что ж, поздравим девушек с тем, что в следующем году их ждет новый вызов. До этого в российской Суперлиге участвовали только мужские команды - солигорский "Шахтер" и минский "Строитель".

Но об этом детальнее поговорим позже - 10 апреля "Минчанку" ждет ответный поединок против "Эджзаджибаши", место чуду есть всегда, и в это чудо мы будем верить. Для завоевания трофея в Стамбуле нужно побеждать максимум 3:1.