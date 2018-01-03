Наши теннисистки триумфально открыли новый год

3 Января 2018 15:02

Триумфально открыли новый год и наши теннисистки. Сегодня утром Александра Саснович вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене. В Австралии белоруска сражалась с эстонкой Анетт Контавейт, у которой до этого выиграла лишь один матч из четырех. В первом сете Саша уступила 1:6, но затем сумела переломить ход встречи и выиграть 7:6, 6:3. Следующая встреча у нашей спортсменки с француженкой Ализе Карне. Призовой фонд турнира серии "Премьер" 894 тысячи долларов. Четвертьфинал с участием белоруски пройдет завтра - начало игры в 4 утра.

Еще одна белоруска - Арина Соболенко - накануне также пробилась в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. Призовой фонд соревнований 626 тысяч долларов. Следующей соперницей белоруски станет первая ракетка мира - Симона Халеп. Отметим, здесь же Лидия Морозова в дуэте с Лесли Керкхове вышли в полуфинал Шеньчжэнь- Оупен в парном разряде, белорусско-голландский тандем сильнее хозяек кортов Ханью Гуо / Синью Ван - 4:6, 6:4, 10:3.