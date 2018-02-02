Главная>>Спорт>>Наши лыжные акробаты готовятся к Олимпиаде на тренировочном сборе в Японии
Спорт
RSS
Наши лыжные акробаты готовятся к Олимпиаде на тренировочном сборе в Японии
Скачать Поделиться

2 Февраля 2018 21:10

Наши лыжные акробаты готовятся к Олимпиаде на тренировочном сборе в Японии

А вот молодые фристайлисты в эти дни осваивают склон в Раубичах, где уже 24 февраля пройдет юниорский планетарный форум. Напомним, в составе нашей команды действующий чемпион Дмитрий Мазуркевич и серебряный призер Павел Дик. Сборная тренируется под руководством двукратного призера Олимпийских игр Дмитрия Дащинского, который признался, что они находятся в тесной связи с национальной командой и с нетерпением ожидают начала Олимпиады.

До старта Олимпиады осталась ровно неделя. Что касается лыжной акробатики, квалификация у женщин пройдет 15 февраля, у мужчин - 17. Финалы состоятся на следующий день после квалификации.

  

Другие новости

На пути в мировую группу На шляху ў сусветную групу 02.02.2018 17:02 / Спорт На пути в мировую группу

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =