Наши лыжные акробаты готовятся к Олимпиаде на тренировочном сборе в Японии

2 Февраля 2018 21:10

А вот молодые фристайлисты в эти дни осваивают склон в Раубичах, где уже 24 февраля пройдет юниорский планетарный форум. Напомним, в составе нашей команды действующий чемпион Дмитрий Мазуркевич и серебряный призер Павел Дик. Сборная тренируется под руководством двукратного призера Олимпийских игр Дмитрия Дащинского, который признался, что они находятся в тесной связи с национальной командой и с нетерпением ожидают начала Олимпиады.

До старта Олимпиады осталась ровно неделя. Что касается лыжной акробатики, квалификация у женщин пройдет 15 февраля, у мужчин - 17. Финалы состоятся на следующий день после квалификации.