Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону. Поздравляем!

11 Января 2018 19:00

В немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская индивидуальная гонка на 15 километров. Самая приятная новость для белорусских болельщиков - наша Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус Кубка мира по биатлону! Белоруске не было равных в общем зачете индивидуальных гонок, которых в этом сезоне две. Первую - в Эстерсунде - Скардино выиграла. А сегодня Надежда заняла 7 место, единственная из белорусок не допустила ни одного промаха. А лидер нашей команды Дарья Домрачева попала в цветочную церемонию - она 6-я: две незакрытых мишени, при чистой стрельбе была бы второй.

Высокая позиция и у Ирины Кривко - 11-я, она получила одну минуту штрафа. Динара Алимбекова - 35-я, 73-я - Дарья Юркевич. Победу же праздновала Доротея Вирер из Италии.