11 Января 2018 21:17
Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус
Приятная новость сегодня пришла из Рупольдинга, где на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская индивидуальная гонка. Наша Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус. Белоруске не было равных в общем зачете индивидуальных гонок. Первую в Эстерсунде, напомним, Скардино выиграла. Сегодня же Надежда была 7-й, причем не допустила ни одного промаха. Дарья Домрачева сегодня попала в цветочную церемонию - она 6-я.
Все подробности из Рупольдинга - у Анны Эйсмонт. Первая женская гонка на 5-м этапе подарила нам много положительных эмоций. Домрачева Скардино - первый в карьере Малый хрустальный глобус.
Еще за несколько часов до начала гонки было хорошее предзнаменование - в официальном фан-шопе на стадионе мы купили последний набор наклеек с белорусским флагом.
Остальные все раскупили, наши болельщики как чувствовали, что сегодня белоруски проведут отличную гонку. И внимание, не только нашей съемочной группы, но и других мировых информагентств было приковано к Надежде Скардино - сегодня состоялась заключительная индивидуальная гонка в сезоне, и наша биатлонистка с небольшим отрывом, но лидировала в зачете индивидуальных гонок. Для завоевания Малого хрустального глобуса Наде необходимо было сегодня чисто отстреляться и желательно занять место в первой шестерке! Но отлично провела гонку и украинка Юлия Джима, которая в зачете совсем немного уступала белоруске и имела все шансы сегодня ее обойти. Украинка в итоге финишировала 4-й, Надя - с седьмым результатом, и по сумме набранных очков белоруска сумела сохранить лидерство. Как только появился итоговый протокол гонки, Надежда сразу же попала в объятия тренера женской сборной Альфреда Эдера.
Для Надежды Скардино это первый в карьере Малый хрустальный глобус.
Тем временем в цветочной церемонии чествовали нашу Дарью Домрачеву - с двумя промахами Даша финишировала шестой.
Мы говорим Дарья Домрачева и подразумеваем Оле Эйнар Бьёрндалена, который возможно не попадет в олимпийскую команду Норвегии, уж очень сильна конкуренция внутри одной из лидирующих биатлонных сборных. Отметим, для Бьёрндалена эта была бы седьмая олимпиада в его карьере.
Но вернемся к женской индивидуальной гонке, которую сегодня успешно провела и еще одна белоруска Ирина Кривко, на первом огневом рубеже заработав один промах, на оставшихся трех Ира отработала на ноль.
В итоге Ирина Кривко - 11-я, 35-я Динара Алимбекова, 73-я Дарья Юркевич. Завтра в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Телеканал "Беларусь 2" будет вести прямую трансляцию, начало в 16:20.