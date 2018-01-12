11 Января 2018 21:17

Приятная новость сегодня пришла из Рупольдинга, где на этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская индивидуальная гонка. Наша Надежда Скардино завоевала Малый хрустальный глобус. Белоруске не было равных в общем зачете индивидуальных гонок. Первую в Эстерсунде, напомним, Скардино выиграла. Сегодня же Надежда была 7-й, причем не допустила ни одного промаха. Дарья Домрачева сегодня попала в цветочную церемонию - она 6-я.

Все подробности из Рупольдинга - у Анны Эйсмонт. Первая женская гонка на 5-м этапе подарила нам много положительных эмоций. Домрачева Скардино - первый в карьере Малый хрустальный глобус.

Еще за несколько часов до начала гонки было хорошее предзнаменование - в официальном фан-шопе на стадионе мы купили последний набор наклеек с белорусским флагом.

Остальные все раскупили, наши болельщики как чувствовали, что сегодня белоруски проведут отличную гонку. И внимание, не только нашей съемочной группы, но и других мировых информагентств было приковано к Надежде Скардино - сегодня состоялась заключительная индивидуальная гонка в сезоне, и наша биатлонистка с небольшим отрывом, но лидировала в зачете индивидуальных гонок. Для завоевания Малого хрустального глобуса Наде необходимо было сегодня чисто отстреляться и желательно занять место в первой шестерке! Но отлично провела гонку и украинка Юлия Джима, которая в зачете совсем немного уступала белоруске и имела все шансы сегодня ее обойти. Украинка в итоге финишировала 4-й, Надя - с седьмым результатом, и по сумме набранных очков белоруска сумела сохранить лидерство. Как только появился итоговый протокол гонки, Надежда сразу же попала в объятия тренера женской сборной Альфреда Эдера.

Для Надежды Скардино это первый в карьере Малый хрустальный глобус.

Тем временем в цветочной церемонии чествовали нашу Дарью Домрачеву - с двумя промахами Даша финишировала шестой.

Мы говорим Дарья Домрачева и подразумеваем Оле Эйнар Бьёрндалена, который возможно не попадет в олимпийскую команду Норвегии, уж очень сильна конкуренция внутри одной из лидирующих биатлонных сборных. Отметим, для Бьёрндалена эта была бы седьмая олимпиада в его карьере.

Но вернемся к женской индивидуальной гонке, которую сегодня успешно провела и еще одна белоруска Ирина Кривко, на первом огневом рубеже заработав один промах, на оставшихся трех Ира отработала на ноль.

В итоге Ирина Кривко - 11-я, 35-я Динара Алимбекова, 73-я Дарья Юркевич. Завтра в Рупольдинге состоится мужская эстафета. Телеканал "Беларусь 2" будет вести прямую трансляцию, начало в 16:20.