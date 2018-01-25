Начало каникул сегодня отмечают студенты

25 Января 2018 18:05

Со спортивным задором на лыжах, сноуборде или тюбинге. Логойск принимает более полутысячи любителей зимних видов спорта - самых активных студентов и преподавателей Белгосуниверситета. На лыжне они отмечают не только успешную сдачу экзаменов, но и День Татьяны - своей небесной покровительницы. Александра Кавелич с подробностями.

Несмотря на будний день, на снежных спусках в Логойске настоящий бум. Будущие программисты, биологи, юристы в спортивном формате здесь отмечают начало каникул. Студенты и преподаватели главного вуза страны сегодня участники символической студенческой олимпиады.

Самые активные представители Белгосуниверситета - в этом году их более полутысячи - собираются в Логойске третий год подряд. Вместе отмечают не только успешную сдачу экзаменов, но и День Татьяны - своей небесной покровительницы. Поэтому для некоторых сегодня именной праздник.

Это трасса, пожалуй, единственное место, где студенты могут посоревноваться со своими преподавателями. Четыре этапа по 400 метров все участники эстафеты проходят со спортивным задором.

Чтобы поддержать здоровые идеи, на лыжню в этом году впервые вышел и ректор БГУ.

Не только продемонстрировать свою скорость, но и получить совет от профессионального спортсмена. Своими секретами с участниками эстафеты делилась Ольга Назарова. В этом году знаменитая биатлонистка стала хедлайнером студенческого праздника.

Не только спринт на ровной лыжне, но и старт с высоты. Сегодня у студентов БГУ настоящее зимнее многоборье. Беговые лыжи быстро меняют на горные и уже тестируют крутые склоны.

Горные маршруты также преодолевали на сноуборде, а еще мерились силами во время шуточного турнира по сумо и "большому" футболу.