На теннисном турнире в Брисбене Александра Саснович уже в полуфинале

4 Января 2018 19:17

Белоруска победила 38-й номер мирового рейтинга - француженку Ализе Корне. Уступив в первой партии 3:6, Саша была сильнее во втором и третьем сетах - 6:2, 6:3.

Александра Саснович, 88-я ракетка мира: "Спасибо за поддержку! Она была невероятной. Это была сложная игра. Ализе провела великолепный матч. После первого сета я даже подумать не могла, что выйду из противостояния победительницей. Я счастлива и прошу всех придти болеть за меня завтра".

В игре за выход в финал Александра Саснович будет соперничать с латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой, 16-м номером мирового рейтинга.